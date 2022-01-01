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Табак Бонд (Bond) 0.5 кг Табак Бонд (Bond) отличного качества без пыли и грязи,сухой,не горчит. Средней крепости,нарезка мелкая лапша!!! Табак с нежным сладковатым ароматом. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет темно-желтый. Составляет основу всех смесей.&n.. 300грн в закладки сравнение

Табак Вирджиния Голд хлопьями 0,5 кг Табак Вирджиния Голд для сигарет— разновидность одного из самых востребованных табаков на рынке — классической Вирджинии. Сорт выращивается в наиболее благоприятных регионах теплых стран, что дает придает ему особенные, приятные вкусовые качества. Описание ТАБАКА Вирджиния ГОЛД .. 300грн в закладки сравнение

Табак Вирджиния Нарезка Лапша 8 мм Почему стоит купить табак «Вирджиния» Любители табакокурения предпочитают сорт табака «Вирджиния». Он имеет среднюю крепость (примерно как синие сигареты), отсутствует гореч, курится легко, может схраниться длительного времени – именно эти свойства объясняют популярность данног.. 300грн в закладки сравнение

Табак Для Самокруток (Шоколад) 0.5 кг Табак ферментированный отличного качества без пыли и грязи, сухой, не горчит. Средней крепости (примерно как синие сигареты), нарезка мелкая лапша!!! Табак с нежным сладковатым ароматом Шоколада. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет темно-желтый.&nb.. 300грн в закладки сравнение

Табак для самокруток Берли 1 кг Табак для самокруток Берли нарезан лапшой, крепость выше средней. Берли является разновидностью табачного куста Tabacum Nicotina. Его используют во множестве изделий из табака ведущие крупные производители. Листья Берли со средним размером составляют чуть ли не основную часть табачн.. 500грн в закладки сравнение

Табак фабричный Прилуки 0.5 кг Табак такой как в сигаретах, только немного мельче фракция. Очень похож запах на сигареты «Прилуки». Может долго хранится в любой упаковке, потому как это высушенный, обработанный табак. Легко забивается в сигаретные гильзы, только до 5 мм в конце гильзы может высыпаться. Рекомендуем сп.. 300грн в закладки сравнение

Ферментированный табак (вишня) 0.5 кг Табак ферментированный отличного качества без пыли и грязи,сухой,не горчит. Средней крепости,нарезка мелкая лапша!!! Табак импортный с нежным сладковатым ароматом вишни. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет светло-желтый. Составляет осно.. 300грн в закладки сравнение

Табак Вирджиния Голд 1 кг Табак Вирджиния Голд для сигарет— разновидность одного из самых востребованных табаков на рынке — классической Вирджинии. Сорт выращивается в наиболее благоприятных регионах теплых стран, что дает придает ему особенные, приятные вкусовые качества. Описание ТАБАКА Вирджиния ГОЛД .. 600грн в закладки сравнение