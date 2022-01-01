Табак Бонд (Bond) отличного качества без пыли и грязи,сухой,не горчит.
Средней крепости,нарезка мелкая лапша!!!
Табак с нежным сладковатым ароматом. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет темно-желтый. Составляет основу всех смесей.&n..
Табак Вирджиния Голд для сигарет— разновидность одного из самых востребованных табаков на рынке — классической Вирджинии. Сорт выращивается в наиболее благоприятных регионах теплых стран, что дает придает ему особенные, приятные вкусовые качества.
Описание ТАБАКА Вирджиния ГОЛД
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Почему стоит купить табак «Вирджиния»
Любители табакокурения предпочитают сорт табака «Вирджиния». Он имеет среднюю крепость (примерно как синие сигареты), отсутствует гореч, курится легко, может схраниться длительного времени – именно эти свойства объясняют популярность данног..
Табак ферментированный отличного качества без пыли и грязи, сухой, не горчит.
Средней крепости (примерно как синие сигареты), нарезка мелкая лапша!!!
Табак с нежным сладковатым ароматом Шоколада. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет темно-желтый.&nb..
Табак для самокруток Берли нарезан лапшой, крепость выше средней.
Берли является разновидностью табачного куста Tabacum Nicotina. Его используют во множестве изделий из табака ведущие крупные производители. Листья Берли со средним размером составляют чуть ли не основную часть табачн..
Табак такой как в сигаретах, только немного мельче фракция. Очень похож запах на сигареты «Прилуки». Может долго хранится в любой упаковке, потому как это высушенный, обработанный табак. Легко забивается в сигаретные гильзы, только до 5 мм в конце гильзы может высыпаться. Рекомендуем сп..
Табак ферментированный отличного качества без пыли и грязи,сухой,не горчит.
Средней крепости,нарезка мелкая лапша!!!
Табак импортный с нежным сладковатым ароматом вишни. Без мусора и пыли, отлично забивает гильзы, не рвет. Цвет светло-желтый. Составляет осно..
Табак Вирджиния Голд для сигарет— разновидность одного из самых востребованных табаков на рынке — классической Вирджинии. Сорт выращивается в наиболее благоприятных регионах теплых стран, что дает придает ему особенные, приятные вкусовые качества.
Описание ТАБАКА Вирджиния ГОЛД
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